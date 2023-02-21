أرقام اقتصادية من خطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها روسيا، مشددا على أن محاولات الغرب سحق الاقتصاد الروسي باءت بالفشل.

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وشملت الكلمة مؤشرات وأرقاما اقتصادية تعكس الوضع الراهن في الاقتصاد الروسي، وكذلك تظهر أهداف روسيا للمرحلة القادمة، وفيما يلي أبرزها:

- بوتين: روسيا لن تحتاج إلى أي قروض ولدى بنوكنا مبالغ ضخمة وأرصدتها تزايدت خلال العام الماضي.

- بوتين: حقق القطاع المصرفي الروسي في العام الماضي أرباحا جيدة بلغت 203 مليار روبل، وهو مؤشر على استقرار القطاع المالي في البلاد.

- بوتين: حجم التبادل التجاري بالروبل تضاعف منذ ديسمبر 2021، ووصل الآن إلى الثلث.

- بوتين: الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% في 2022 فيما كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.

- بوتين: البطالة في روسيا تراجعت في الوقت الراهن إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 3.7%.

- بوتين: لقد بدأنا وسنواصل زيادة الدعم للمناطق الجديدة وسنعمل على مد الطرق وسننفذ جميع هذه الخطط. وسنوفر الأمن والاستقرار لها.

- بوتين: روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في العديد من المجالات.

- بوتين: التضخم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة حوالي 4%، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية.

- بوتين: التعامل مع الغرب كمرفأ آمن لرؤوس الأموال مجرد وهم. قام رجال أعمالنا بإخراج رؤوس الأموال وممتلكاتهم إلى الغرب الذي قام بسرقتها.

المصدر: RT