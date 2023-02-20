الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقة

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، وعوض بذلك الروبل الروسي بعض الخسائر التي مني بها في الفترة السابقة.

وبحلول الساعة 15:33 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.03 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 79.06 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

ويوم الأربعاء الماضي، ارتفع سعر صرف اليورو إلى فوق مستوى 80 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، في حين صعد سعر صرف الدولار إلى مستوى 74.50 روبل.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.47% إلى 2158.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.43% إلى 916.33 نقطة.

المصدر: RT