ارتفاع أسعار النفط والآمل على الطلب الصيني

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد تسجيلها خسائر أسبوعية وسط آمال بأن يساهم الطلب الصيني في تحفيز أسواق الطاقة.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.72% إلى 76.89 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 83.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، تراجع الدولار في الأسواق العالمية، وبحسب البيانات تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات، بنسبة 0.09% إلى 103.83 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ