تقرير: تكليف شركة عالمية بتنفيذ "مترو جدة المعلق" في السعودية

يعمل فريق من 800 باحث على التقصي الميداني بكل أحياء محافظة جدة السعودية بغرض جمع حزمة معلومات تمكن شركة عالمية مشغلة لمشروع المترو المعلق وحافلات النقل، من تنفيذه.

وأوضحت صحيفة" عكاظ" أن المعلومات التي يتولى جمعها فريق ميداني مشكل من إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة جدة، وإدارة مرور جدة، والشركة المشغلة للمشروع، تتمحور حول أوقات الذروة وكذلك أيام العطلات والإجازات ونهايات الأسبوع، إلى جانب دراسة عدد السيارات التي تستخدم.

ونقلت "عكاظ" عن أعضاء من الفريق أن تقصي المعلومات يستهدف توفير قاعدة بيانات جديدة وواسعة للشركة المشغلة للمترو المعلق في جدة، والتحفيز لتعميم استخدام المترو والحافلات للوصول إلى مقرات الأعمال والمدارس والمرافق العامة تخفيفا للزحام والضوضاء، كما استهدف التقصي تحديد مخارج الأحياء والخرائط الرقمية الخاصة بها.

وتمت الإشارة إلى أن التقصي يستهدف أيضا دراسة تطوير وتحديث نموذج النقل والأدوات اللازمة لإعداد مخطط النقل الشامل التفصيلي ووضع الخطط المستقبلية لمنظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واليوم الأحد، أفادت أمانة محافظة جدة بأن المسوحات ستستمر لعدة أشهر، وتتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج مدينة جدة، وذلك لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية لها، داعية جميع الجهات والمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع ممثليها (شركة الأبحاث الإحصائية للأعمال) في إجراء المسوحات وتقديم المعلومات الصحيحة لتحقيق الهدف من الدراسة.

المصدر: "عكاظ"