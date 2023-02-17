الصين تسبق أوروبا إلى موارد الطاقة الروسية

أظهرت بيانات أن الصين تفوقت على الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية (النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والفحم والغاز الطبيعي المسال) من حيث القيمة المالية.

وعن كبار المستوردين الآخرين لموارد الطاقة الروسية، أشارت البيانات إلى أن الهند وتركيا وكوريا الجنوبية جاءت ضمن المراكز الأربعة الأولى بالإضافة إلى الصين، وفقا لمحللين من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

ومن حيث حجم إمدادات موارد الطاقة، تجاوزت الصين أوروبا بمليون طن كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية في نهاية سبتمبر 2022، بحسب ما أوردته القناة المتخصصة في شؤون الطاقة "غيوأنرغيتيكا".

وفيما يلي رسمان بيانيان يظهران تاريخ استيراد موارد الطاقة من روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والصين:

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات وقيودا على روسيا وفي ظل المساعي الغربية للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، قررت موسكو الاتجاه شرقا وتعزيز إمدادات الطاقة إلى الدول الآسيوية، وخاصة الصين، التي يتوقع أن تكون محرك النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

المصدر: وكالات