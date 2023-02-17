انخفاض أسعار النفط مع صعود الدولار
تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.51 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.25% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 84.16 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.
وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.55% إلى 104.4310 نقطة.
وأمس هبطت أسعار النفط، وسجلت عقود "برنت" عند التسوية مستوى 85.14 دولار للبرميل، أما عقود الخام الأمريكي فقد بلغت 78.49 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ