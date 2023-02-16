وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" سيبقى ساريا في 2023 و"نقطة أول السطر"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستحتاج 7 سنوات لرفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المملكة اتخذت قرارا بزيادة طاقتها الإنتاجية، في 2020، في وقت صعب، مؤكدا أن تحالف "أوبك+" سيلتزم بالاتفاق الذي تم انجازه أواخر 2022 لبقية العام الحالي.

وأضاف: "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر سيظل نافذا لبقية العام.. نقطة أول السطر"، متابعا: "يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار".

وفي شهر أكتوبر الماضي، اتخذت منظمة "أوبك+" وشركاؤها خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم، حيث أوضح المسؤولون الرئيسيون أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023.

المصدر: صحيفة "البلاد" السعودية