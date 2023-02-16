دولة خليجية تسعى للعبور إلى إفريقيا عبر مصر

شهد سفير سلطنة عمان لدى مصر عبدالله بن ناصر الرحبي توقيع اتفاقية بين شركة النفط العمانية للتسويق مع شركة الإسكندرية للإضافات البترولية "أكبا" لعبور المنتجات العمانية إلى إفريقيا.

إقرأ المزيد

ووفق بيان للسفارة العمانية لدى القاهرة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للبترول بشأن تصنيع وتوريد منتجات زيوت وشحوم الخاصة بالعلامة التجارية نفط عُمان.

وأقيمت مراسم التوقيع بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري والرئيس التنفيذي لشركة نفط عُمان محمد الجنيدي.

ويأتي الاتفاق الذي وقعه الكيميائي هشام رياض رئيس شركة اكبا مع السيد طارق الجنيدي رئيس الشركة العمانية في اطار اهتمام شركة نفط عمان للتسويق بالسوق المصرية كبوابة لافريقيا.

ويهدف هذا الاتفاق ايضا لتصدير وتوزيع منتجات شركة نفط عمان داخل و خارج السوق المصري بواقع تقريبا 1500 طن سنويا.

المصدر: الشبيبة