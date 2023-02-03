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مصر تسلم سلطنة عمان متهمين آسيويين هاربين من العدالة

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مصر تسلم سلطنة عمان متهمين آسيويين هاربين من العدالة
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قامت الحكومة المصرية بتسليم سلطنة عمان متهمين من جنسية آسيوية بعد هروبهما من أراضي السلطنة إلى مصر.

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وسلمت مصر شخصين من جنسية آسيوية بعد مغادرتهما أراضي سلطنة عمان، وسرقة أمتعة مسافرين.

وقالت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة عمان السلطانية، إنه تم إعادة شخصين من جنسية آسيوية بعد مغادرتهما أراضي سلطنة عُمان وارتكابهما جرائم عدة، وذلك بالاتصال بجمهورية مصر العربية لإعادتهما مكبلين بعد هروبهما.

وكان المتهمان قد تمكنا من ارتكاب سرقات ممتلكات ومتعلقات مسافرين عبر خطوط الطيران الدولية.

ووفق صحيفة "الشبيبة" العمانية فقد ذكر بيان شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه يستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.

وجاء ذلك ضمن التعاون المشترك بين مكاتب الاتصال للشرطة العربية والدولية.

المصدر: صحيفة "الشبيبة" العمانية

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