لغط حول قرار الحكومة السورية رفع سعر المازوت غير المدعوم للمواطنين

تساءل مواطنون سوريون حول ما إذا كان قرار الحكومة الأخير رفع سعر المازوت الصناعي يشمل المازوت المباشر المخصص للمواطنين، مشيرين إلى أن المحطات تتقاضى 5400 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبذلك، نقلت صحيفة "الوطن" السورية هذه الاستفسارات إلى المسؤولين في شركة "محروقات" الحكومية. وأوضحت "محروقات" لـ "الوطن أون لاين" أن قرار الرفع يشمل مادة المازوت غير المدعوم الموزعة بسعر الكلفة من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المحروقات "سادكوب" وتشمل المازوت الموزع الصناعيين والمازوت المباشر للمواطنين.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً حدّدت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزّع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة "محروقات" والشركات المورّدة الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبيّن مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة "محروقات" والشركات الخاصة بما يضمن، الحد من الفساد وبما يسهم في توحيد تكاليف الإنتاج.

الجدير بالذكر أنّه لم يطرأ أي تعديل على سعر لتر مازوت التدفئة المدعوم للمواطنين بسعر 700 ليرة‏.

المصدر: الوطن السورية