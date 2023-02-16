الحكومة المصرية تقرر منح أراض للمستثمرين الأتراك

أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حكومته بالإسراع في توفير أراضي للمستثمرين الأتراك.

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وناقش مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أوالتوسع فى القائمة منها.

وأشار إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت لأول مرة منذ 10 سنوات استقبالها وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب ممثلو الشركات التركية عن شكرهم وتقديرهم للدعم المصري لضحايا الزلزال التركي الذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، كما أعربوا عن شكرهم للدكتور مصطفى مدبولي على حسن الاستقبال وعلى كامل الدعم الذي تلقته الاستثمارات التركية فى مصر على مدار السنوات الماضية.

وأوضحوا أن مجموعة الشركات المتواجدة اليوم تلعب دورًا بارزا في السوق التركية، فهي نخبة من أبرز الشركات التركية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسؤوليتي مساء الثلاثاء، أن مصر حريصة على أن تنأى بالملف الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا عن أي خلافات، موضحا أن تركيا أعلنت أنها ستقوم بإنشاء مصنعين جديدين في مصر بـ100 مليون دولار.

وأضاف سعد أن لقاء رئيس الوزراء مع عدد من رجال الأعمال الأتراك هو الأول منذ 10 سنوات، والشركات التركية أعلنت ضخ استثمارات جديدة في مصر تزيد عن 500 مليون دولار، والشركات التركية تعمل في مصر في مجالات المنسوجات والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية.

المصدر: الشروق