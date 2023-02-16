تركيا تعلن إنشاء مصنعين في مصر بـ100 مليون دولار

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، إن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر يزيد عن مليار دولار.

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وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسؤوليتي مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر حريصة على أن تنأى بالملف الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا عن أي خلافات، موضحا أن تركيا أعلنت أنها ستقوم بإنشاء مصنعين جديدين في مصر بـ100 مليون دولار.

وأضاف سعد أن لقاء رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال الأتراك هو الأول منذ 10 سنوات، والشركات التركية أعلنت ضخ استثمارات جديدة في مصر تزيد عن 500 مليون دولار، والشركات التركية تعمل في مصر في مجالات المنسوجات والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية.

وأكمل السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: الشركات التركية العاملة في مصر تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة في مصر وتصدر إنتاجها للعالم، والشركات التركية العاملة في مصر تدرك أهمية مناخ الاستثمار والاستقرار في البلاد، وإحدى الشركات التركية لديها 4 مصانع في مصر وأعلنت إنها ستقوم بإنشاء مصنعين جديدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية