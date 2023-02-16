كم بلغت تكلفة أزمة الطاقة في أوروبا.. قائمة بأكبر الخاسرين بالأرقام

ذكرت شركة الأبحاث Bruegel أن أوروبا أنفقت قرابة 800 مليار يورو للتعامل مع أزمة الطاقة التي ضربتها العام الماضي وأججت التضخم في الدول الأوروبية.

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وبحسب قنوات في تطبيق "تلغرام" مختصة في متابعة شؤون الطاقة فإن دراسة شركة Bruegel خلصت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج انفقوا 768 مليار يورو للتعامل مع أزمة الطاقة.

وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل عدة منها التدابير التي تهدف إلى تنظيم أسعار موارد الطاقة وخفض الضرائب والرسوم وإجراءات زيادة الدعم لفئات معينة من السكان.

ولم تأخذ الدراسة في الحسبان نفقات الشركات والسكان بسبب صعود أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، وهي عوامل ستساهم في مضاعفة الخسائر.

وفيما يلي أكبر الدول الأوروبية التي تكبدت خسائر وأنفقت أموالا لمواجهة الأزمة:

1. ألمانيا - 264.6 مليار يورو

2. المملكة المتحدة - 103.3 مليار يورو

3. إيطاليا - 92.7 مليار يورو

4. فرنسا - 92.1 مليار يورو

5. إسبانيا - 40.2 مليار يورو

المصدر: وكالات