شركات روسية تقدم خدماتها في مصر لأول مرة

أعلن مركز المعلومات التابع لمدينة تيومين الروسية، أن شركات المدينة ستقدم خدماتها في مصر لأول مرة في قطاع النفط والبترول.

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وأوضح المسؤولون في منطقة تيومين أن الشركات ستقدم خدمات صيانة آبار النفط في مصر، وقد تم توقيع عقد من قبل الأطراف في المعرض الدولي مصر للبترول (EGYPS) في القاهرة.

وأشار المسؤولون إلى أن توقيع العقد كان بمثابة بداية تصدير خدمات حقول النفط من قبل شركات تيومين إلى مصر، حيث تم توقيع عقد لتقديم الخدمات بين شركة "تيومين أويل تك" وشركة "إيجيبشن إكسس ميدل إيست" وشركة "إف أند إم".

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أشار المدير العام لشركة "أويل تيك" الروسية إيفان ليس، إلى أن التكنولوجيا المتطورة التي تحظى بها روسيا تجعل من الأسهل والأرخص في أداء العمل، والاهتمام ليس فقط من قبل الشركات المصرية، ولكن أيضا ممثلي ليبيا والمملكة العربية السعودية يبدون اهتماما بها.

ويقوم وفد من منطقة تيومين بمهمة تجارية في القاهرة لعدة أيام، ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع ممثلين عن وزارات جمهورية مصر العربية ومفاوضات ثنائية، والمشاركة في معرض مصر الدولي للبترول (EGYPS).

بالإضافة إلى Oil Tek، يضم الوفد Neomash و Sibburmash و Intech و Tyumen Pribor و SGT.

المصدر: RT