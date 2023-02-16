"كش مات" بمشاركة خليجية.. روسيا تعرض على دول الشرق الأوسط المشاركة في صناعة مقاتلة حديثة

عرضت روسيا على دول الشرق الأوسط (الخليج) الشراكة في صناعة الأسلحة بما في ذلك صناعة المقاتلة الحديثة "كش مات"، بحسب ما صرح به ألكسندر ميخيف مدير عام "روس أوبورون إكسبورت".

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وجاء تصريح مدير عام "روس أوبورون إكسبورت"، وهي شركة تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، قبل أيام من انطلاق معرض الأسلحة الدولي "آيدكس 2023"، الذي سينعقد في الفترة من 20 فبراير حتى 24 من الشهر نفسه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.

وقال المسؤول الروسي: "نعمل اليوم بنشاط على مقترحات حول أكثر أشكال الشراكة مع دول الشرق الأوسط والمتعلقة أساسا بنقل التكنولوجيا والتنمية المشتركة، تدرس "روس أوبورون إكسبورت" خيارات الإنتاج المشترك لمنتجات حديثة عالية التقنية، بما في ذلك مقاتلة الجيل الخامس (كش مات)".

وأضاف ميخيف، أن المجالات الواعدة الأخرى للتعاون العسكري الفني مع دول المنطقة تشمل مشاريع التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات البحرية وأسلحة القوات البرية.

و"كش مات" هي أول طائرة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس طورتها الشركة الروسية "سوخوي"، وتم عرض المقاتلة للمرة الأولى في يوليو 2021 خلال معرض الفضاء الجوي "ماكس 2021"، فيما تم عرضها لأول مرة في الساحة الدولية في نفس العام في معرض دبي للطيران.

والميزات الرئيسية للمقاتلة هي القدرة على التخفي والتكلفة المنخفضة لساعة الطيران والأداء العالي من حيث الفعالية.

المصدر: نوفوستي