مكتب الموازنة في الكونغرس يعدل توقعاته لحجم الدين العام خلال العقد المقبل

قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي إن البلاد تتجه لإضافة 19 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد المقبل نتيجة لارتفاع تكاليف الفوائد والرعاية الصحية لقدامى المحاربين.

وتشير توقعات مكتب الموازنة غير الحزبي إلى أن هناك فجوة تمويلية بـ1.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، اعتمادا على ما ستنفقه الحكومة والإيرادات التي ستحصلها من الضرائب. ويرجح أن يبلغ متوسط العجز السنوي في الميزانية بحدود 2 تريليون دولار سنويا.

وأفاد التقرير أن مراقب الميزانية في الكونغرس يتوقع أن "الاقتصاد الأمريكي بالكاد سينمو هذا العام بسبب معدلات التضخم وجهود الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأن معدل البطالة سيرتفع فوق 5 في المئة، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل".

وكشف أنه "إذا لم يتم رفع أو تعليق حد الدين قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل". ونتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها أو كليهما.

كما رجح ارتفاع معدل بطالة بنسبة 4.7٪ هذا العام، وهو أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.4٪.

وبلغت الحكومة الأمريكية في 19 يناير الماضي حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيون مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

المصدر: "الغارديان"