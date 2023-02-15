روسيا تمنح كوبا 25 ألف طن من القمح

منحت روسيا 25 ألف طن من القمح لكوبا، وأكدت نائبة وزير التجارة الخارجية الكوبي، آنا تيريسيتا غونزاليز فراغا، وصول الشحنة يوم الأربعاء، معربة عن شكر هافانا لروسيا حكومة وشعبا.

وأضافت نائبة الوزير أن هذه المساعدات "ستساهم في إنتاج المواد الغذائية لشعب كوبا".

وحضر السفير الروسي لدى كوبا، أندريه غوسكوف، مراسم تسليم الشحنة للسلطات الكوبية.

وكانت روسيا قد قدمت مساعدات إنسانية لكوبا في وقت سابق، شملت 19.5 ألف طن من القمح في أبريل الماضي، و83 طنا من الأدوية مطلع 2022.

المصدر: نوفوستي