أكبر شركة إماراتية تستحوذ على نصف أشهر محطات بنزين في مصر

أنهت شركة أدنوك الإماراتية إجراءات صفقة الاستحواذ على نصف محطات توتال إنرجي في مصر، ضمن خطتها للتوسع إقليميا.

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وأعلنت "أدنوك للتوزيع"- ذراع شركة بترول أبوظبي الوطنية في تجارة الوقود وتوزيعه- اليوم الأربعاء 15 فبراير، أنها قد أكملت استحواذها من "توتال إنرجي ماركتنغ أفريك إس إيه إس" على حصة 50% من شركة "توتال إنرجي للتسويق مصر".

تأتي الصفقة التي أُعلِنَت في يوليو الماضي خطوة مهمة ضمن مسيرة "أدنوك" وخططها للتوسّع، وفتح أسواق جديدة، في إطار إستراتيجية الشركة الإماراتية الطموحة التي تركّز على الأسواق سريعة النمو.

يمثّل إتمام الصفقة أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك، بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100%).

تبلغ قيمة صفقة أدنوك للتوزيع مع "توتال إنرجي" قيمة تقارب 186 مليون دولار، مع مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار، لدى استيفاء شروط معينة خاصة بـ"الاستحواذ".

وتعد شركة "توتال إنرجي مصر" واحدة من أكبر 4 شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجلّ حافل بالنجاحات.

تشمل شراكة أدنوك مع "توتال إنرجي" محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسل السيارات، وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

تعتزم أدنوك افتتاح محطات خدمة وتقديم أحدث خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة ،من خلال تجربة تسوق معززة رقميًا للعملاء في مصر.

وتخطط الشركة الإماراتية إلى إدخال مفهوم متاجر واحة أدنوك المميزة إلى السوق المصرية، لتقدّم للعملاء تجربة تسوّق لا تضاهى.

ويتضمن الاستحواذ تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لأدنوك، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة في المستقبل تحمل علامتها التجارية، ما يعزّز حضور الشركة الإماراتية في السوق المصرية لتوزيع الوقود بالتجزئة، الذي يشهد نموًا سريعًا.

ويأتي الإعلان في أعقاب الأداء القوي الذي حققته أدنوك للتوزيع العام الماضي، إذ افتتحت الشركة 68 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات والسعودية، وسجلت نموًا في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم (0.96 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 2.75 مليار درهم (0.75 مليار دولار).

قال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع بدر سعيد اللمكي: "نحن سعداء بدخولنا سوق سريعة النمو مثل السوق المصرية التي تزخر بإمكانات كبيرة في مجال توزيع الوقود وحلول التنقل".

وأضاف: "وجود توتال إنرجي شريكًا لنا يضفي المزيد من القوة والاستقرار على هذه الشراكة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون معهم، وتعزيز فرص النمو المحتملة في المنطقة".

وأشار إلى أن إكمال هذه الصفقة يمثّل علامة بارزة في مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دوليًا، ويؤكد قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة، والتزامها بإستراتيجيتها للنمو الذكي، خاصةً أن مصر تُعدّ أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

من جهته، قال رئيس قسم التسويق والخدمات في "توتال إنرجي" تيري بفلملن: "يسرّ توتال إنرجي أن تضمّ جهودها إلى أدنوك للتوزيع في مصر، إذ أنّ السجلّ الحافل بالإنجازات الذي تتمتّع به هذه الشركة الرائدة على مستوى الإمارات في مجال توزيع الوقود سيضيف قيمة كبيرة لشركة توتال إنرجي للتسويق مصر".

المصدر: وكالات