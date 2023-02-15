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الدولار يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

مال وأعمال

الدولار يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من زيادة قيمة العملة الأمريكية وسط ترقب الأسواق لبيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.04% إلى 78.24 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.95% إلى 84.77 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.32% إلى 103.56 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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