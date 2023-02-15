الدولار يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من زيادة قيمة العملة الأمريكية وسط ترقب الأسواق لبيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.04% إلى 78.24 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.95% إلى 84.77 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.32% إلى 103.56 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ