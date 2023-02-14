تونس.. رئيسة الحكومة تستعرض مع مديرة صندوق النقد الدولي تقدم البرنامج الوطني للإصلاحات

أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مساء يوم الثلاثاء محادثة مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

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واستعرضت نجلاء بودن رمضان على هامش أشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالإمارات، مدى تقدم البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أقرته تونس.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال اللقاء عن ارتياحها لتقدم سير الإصلاحات في تونس.

وأكدت كريستالينا جورجيفا استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع تونس.

وشددت جورجيفا على أنهم ملتزمون بقوة بدعم تونس وشعبها.

A pleasure to meet again Tunisia 🇹🇳 Prime Minister Najla Bouden. We discussed IMF support for Tunisia’s economic reform program, especially efforts to improve social equity & boost private sector led growth. We remain strongly committed to supporting Tunisia & its people. pic.twitter.com/GVl1DIfEn6 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 14, 2023

ويهدف برنامج دعم إصلاحات الحكومة التونسية المالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.

وأرجأ صندوق النقد الدولي حتى أجل غير مسمى النظر في الاتفاق المبدئي مع تونس على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي خلال اجتماعه المقبل الاثنين 19 ديسمبر 2022، لكن الصندوق نشر تحديثا على موقعه الإلكتروني لجدول أعمال الاجتماع لم يشمل ملف تونس.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر رسمي حينها، بأنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التشاور بين الطرفين بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.

المصدر: RT