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المركزي السوري يصدر تعليمات حول الحوالات

مال وأعمال

المركزي السوري يصدر تعليمات حول الحوالات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم تعميما يقضي برفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 ملايين ليرة سورية.

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ووفقا لبيان من المركزي فإن هذا التعميم يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.

وأمس حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

المصدر: RT

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