المركزي السوري يصدر تعليمات حول الحوالات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur1o
أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم تعميما يقضي برفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 ملايين ليرة سورية.
ووفقا لبيان من المركزي فإن هذا التعميم يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.
وأمس حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.
المصدر: RT