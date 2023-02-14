باي باي لندن.. 40 % من المستأجرين يغادرون العاصمة البريطانية!

كشفت دراسة جديدة أن الإيجارات المتزايدة بسرعة في لندن خلال العام الماضي دفعت عددا قياسيا من المستأجرين للبحث عن ملاذ خارج العاصمة البريطانية.

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واختار 40% من المستأجرين في لندن المغادرة بعد أن كان 28% فقط قبل عقد من الزمن، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وهو ما يعادل 90370 مستأجرا انتقلوا من لندن خلال آخر 12 شهرا، مع تضاعف الأرقام منذ عام 2012، وفقا لوكلاء "هامبتونز" للإيجارات.

وفي المجموع، غادر ما يزيد قليلا عن 718000 مستأجر خلال العقد الماضي، 62% منهم كانوا مستأجرين لفترات أطول انتقلوا إلى منازلهم الخاصة قبل 4 سنوات على الأقل.

وفي حين أن عدد أصحاب المنازل يفوق عدد المستأجرين في العاصمة بحوالي اثنين إلى واحد، يميل المستأجرون إلى الانتقال لمنازلهم في كثير من الأحيان ويكونون أكثر عرضة للمغادرة.

و90370 مستأجرا غادروا لندن العام الماضي مقارنة بـ 62210 من أصحاب المنازل الذين غادروا لندن.

ويعد هذا انعكاسا لعام 2021 عندما غادر عدد أكبر من أصحاب المنازل، أكثر من المستأجرين، خلال عام واحد للمرة الوحيدة خلال العقد الماضي. ولا يميل المستأجر النموذجي إلى الانتقال بعيدا. حيث ينتقل المستأجرون إلى واحدة من 10 مناطق حدودية مع لندن. وتصدرت تاندريدج القائمة حيث انتقل إليها 52% من المستأجرين.

ومع ذلك، لا يزال المستأجرون الذين يغادرون العاصمة يميلون إلى الانتقال إلى أماكن أبعد من أصحاب المنازل، حيث يتجه 38% إلى ميدلاندز أو شمال إنجلترا، ارتفاعا من 27% فقط في عام 2019، وما يزيد عن 13% من مالكي المنازل الذين ينتقلون إلى نفس المناطق.

وأدى وباء كورونا والانتقال للعمل عن بعد إلى انخفاض عدد المستأجرين في لندن الذين يغادرون العاصمة للعمل.

فقط 22% من الذين تركوا الدراسة في عام 2022 غادروا لأسباب تتعلق بالعمل، انخفاضا من 32% قبل 5 سنوات.

ويحتفظ المتخلفون بشكل متزايد بوظائفهم في العاصمة أثناء العمل عن بعد أو العودة من حين لآخر. وبدلا من ذلك، يغادر المستأجرون لارتفاع الإيجار، ويستأجرون منازل أكبر في أحياء أجمل.

ويأتي المتخلفون بشكل غير متناسب من المناطق الأقل ثراء في العاصمة. فأكثر من ثلثي المستأجرين الذين غادروا لندن، 68 %، جاءوا من أكثر المناطق حرمانا بنسبة 50 %، وهو رقم ارتفع بشكل مطرد خلال العقد الماضي.

وعلى الرغم من التداول للعيش في منطقة أكثر ثراء، إلا أنهم ما زالوا قادرين على الانتقال إلى منزل كان أرخص بنسبة 28 % مما كانوا يعيشون فيه سابقا، مقارنة بالعام السابق.

ومعدل النمو هذا يضع يناير 2023 كسادس أقوى شهر لنمو الإيجارات السنوية، منذ أن بدأ مؤشر "هامبتونز" للإيجارات في يناير 2014.

وارتفعت الإيجارات بقوة في جميع أنحاء البلاد، لكن كل من ميدلاندز وشمال إنجلترا سجلا زيادات مضاعفة بنسبة 11.2 % و11 % على التوالي، مع النمو السابق في أرقام فردية عالية.

وتراجعت وتيرة النمو في لندن بشكل طفيف إلى 9.1 %، حيث أكملت الإيجارات الداخلية في لندن اللحاق بمستويات ما قبل كورونا، مما أدى إلى تباطؤ معدل النمو الرئيسي في جميع أنحاء العاصمة ككل. ونمت منازل غرفة النوم بشكل أسرع من المنازل الكبيرة.

وسجلت كل من المنازل المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم نموا سنويا أسرع في يناير 2023 مقارنة بأي شهر منذ بدء مؤشر الإيجارات.

وبالعودة إلى نوفمبر 2021، بلغ متوسط إيجار 4 غرف نوم ذروته بنسبة 126 % أكثر من متوسط إيجار غرفة نوم واحدة.

ومع ذلك، تم إغلاق هذه الفجوة منذ ذلك الحين على خلفية متوسط إيجار غرفة نوم واحدة ارتفع بنسبة 11.3 % في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بـ 2.7 % لأربع غرف نوم.

وهذا يترك متوسط تكلفة المنزل المكون من 4 غرف نوم بنسبة 108 % أكثر من متوسط غرفة نوم واحدة اعتبارا من يناير 2023، ولا يزال أعلى قليلا من المتوسط طويل الأجل البالغ حوالي 100 %.

المصدر: ديلي ميل