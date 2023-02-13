مؤشر بورصة موسكو الرئيسي بالمنطقة الخضراء والروبل يتراجع

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار واليورو واليوان الصيني اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي.

وبحلول الساعة 16:22 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.63 روبل.

فيما ارتفاع اليورو بواقع 24 كوبيكا أيضا حتى 78.69 روبل، أما اليوان فقد ازداد بواقع 3 كوبيكات إلى مستوى 10.78 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبلغ حجم تداول العملة الصينية 52.4 مليار روبل أما اليورو فقد وصل إلى 28.9 مليار روبل والدولار إلى 55.3 مليار روبل.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX (الرئيسي) بنسبة 0.1% إلى 2262.13 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي تراجع بنسبة 0.65% إلى 965.7 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي