أفضل البورصات العربية أداء في يناير 2023

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ارتفاعا بنحو 0.34% بنهاية تعاملات شهر يناير 2023 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وسجلت القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفاعا بنحو 1.32%، وجاء تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية متماشيا مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، علاوة على رفع توقعات معدلات النمو من قبل عدد من المؤسسات الدولية.

وقادت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 16.03%، كما تصدرت الارتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية بنسبة 16.03%.

وتصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات قيم التداول وعلى مستوى ارتفاع حجم التداول مدعومة بشكل رئيس بارتفاع مؤشر البنوك.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2023 مرتفعا بنحو 0.34% ليصل إلى نحو 487.90 نقطة مقارنة بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022.

المصدر: RT