المالية السورية تعلن عن مزادها الأول لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات

أعلنت وزارة المالية السورية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية.

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وقالت وزارة المالية السورية، إن المزاد سيجري في الـ 20 من الشهر الجاري، حيث يكون تاريخ التسوية 26-2-2023.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضا.

ولفتت الوزارة السورية إلى أنه يسمح لهذه الورقة المالية المتمثلة بسندات الخزينة بالتداول في سوق دمشق الأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي.

المصدر: سانا