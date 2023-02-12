السفير الروسي: موسكو والرياض تعتزمان رفع حجم التجارة بينهما

قال السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف إن روسيا والسعودية تعتزمان رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف السفير: "تتميز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بديناميكيات إيجابية، رغم أنه وفقا للبيانات الأولية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، انخفضت قيمة التجارة الروسية السعودية بشكل طفيف. لكن حجمها البالغ 1.6 مليار دولار كبير للغاية. في رأينا، هناك متطلبات جيدة لمزيد من النمو في عام 2023. علاوة على ذلك، يعتزم الجانبان الروسي والسعودي في المستقبل المنظور الوصول إلى المستوى الذي حددته القيادة العليا لروسيا والسعودية عند خمسة مليارات دولار".

من جانب آخر لفت السفير إلى أن حجم الصادرات من المنتجات الزراعية من روسيا إلى السعودية في عام 2022 ارتفع بنحو 50%: "في عام 202، زادت صادرات المنتجات الزراعية والصناعية المحلية إلى المملكة العربية السعودية بشكل غير مسبوق - بنسبة 49.9٪ واقتربت من علامة بارزة بلغت مليار دولار".

وأشار السفير إلى أنه في أكتوبر 2022، قام وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف بزيارة المملكة، في توقيت يتزامن مع أكبر معرض زراعي إقليمي سعودي الزراعة -2022، ونتيجة للزيارة، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة بشأن زيادة الترويج للمنتجات الزراعية الروسية إلى السوق المحلية.

وأكد السفير أن موسكو تعتبر التعاون مع الرياض في القطاع الزراعي أحد قاطرات تطوير النطاق الكامل للعلاقات التجارية والاقتصادية الروسية السعودية.

المصدر: نوفوستي