رئيسة المركزي الروسي تتحدث عن 3 مخاطر قد تؤثر على التضخم في روسيا

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف التضخم في روسيا عن التوقعات الأساسية.

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وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، في مؤتمر عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي، إن المخاطر تشمل حدوث تراجع سريع في الاستهلاك، وحدوث نقص في العمالة، ووجود فارق بين نمو إنتاجية العمل ونمو الأجور، وتشديد العقوبات.

وألمحت المسؤولة إلى احتمال خفض المركزي الروسي لأسعار الفائدة في 2023، وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إن المنظم لا يستبعد إمكانية خفض السعر الرئيسي في عام 2023.

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي عند 7.5% سنوي.

وتماشى القرار مع توقعات الخبراء والمحللين الذين أشاروا إلى أن المركزي الروسي سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

المصدر: نوفوستي