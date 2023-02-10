المركزي الروسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي

قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي عند 7.5% سنوي.

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وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "في 10 فبراير 2023 قرر مجلس إدارة بنك روسيا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% سنويا".

وتماشى القرار مع توقعات الخبراء والمحللين الذين أشاروا إلى أن المركزي الروسي سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

وجاء قرار المركزي على الرغم من التسارع الطفيف في التضخم في روسيا منذ بداية العام، حيث فضل المركزي الروسي الانتظار والترقب، وخاصة في ظل زيادة إنفاق الميزانية.

ورفع المركزي الروسي توقعاته لمستوى أسعار الفائدة الرئيسية للعام 2023 من 6.5% - 8.5% إلى 7% - 9%.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى أن توقعات التضخم للسكان انخفضت، لكنها لا تزال عند مستوى مرتفع، فيما ديناميكيات النشاط الاقتصادي الآن أفضل من توقعات أكتوبر الماضي.

وقال المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض بنسبة 2.5% في العام 2022، أما ما يتعلق بالعام 2023 فقد حسن المركزي توقعاته للعام القادم 2023، إذ ينتظر تراجعه بنسبة 1% أو نمو بنسبة 1% بدلا من تراجع عند مستوى 1% - 4%.

وفي العام 2024، يتوقع المركزي الروسي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.5% - 2.5%، وفي العام 2025 عند 1.5% - 2.5%.

المصدر: برايم + نوفوستي