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ارتفاع الروبل قبل اجتماع مرتقب للمركزي الروسي

مال وأعمال

ارتفاع الروبل قبل اجتماع مرتقب للمركزي الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو، اليوم الجمعة، قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي الروسي حول أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.61 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 59 كوبيكا إلى 78.03 روبل.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.53% إلى 2250.41 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار 0.07% إلى 977.34 نقطة.

ويعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أول اجتماع له حول أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يبقي المركزي سعر الفائدة عند مستواه الحالي 7.5%.

المصدر: RT + برايم

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