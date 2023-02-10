ارتفاع الروبل قبل اجتماع مرتقب للمركزي الروسي

ارتفعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو، اليوم الجمعة، قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي الروسي حول أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.61 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 59 كوبيكا إلى 78.03 روبل.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.53% إلى 2250.41 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار 0.07% إلى 977.34 نقطة.

ويعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أول اجتماع له حول أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يبقي المركزي سعر الفائدة عند مستواه الحالي 7.5%.

المصدر: RT + برايم