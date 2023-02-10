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قفزة في أسعار النفط بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي

مال وأعمال

قفزة في أسعار النفط بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك حول إنتاج روسيا من الذهب الأسود.

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نوفاك يتحدث عن تأثير القيود الأوروبية على المنتجات النفطية الروسية

وبحلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.88% إلى 79.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.95% إلى 86.15 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا ستخفض طواعية في مارس 2023 إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات مع السوق وعند اتخاذ قرارات أخرى تتصرف روسيا على أساس الوضع الحالي للسوق.

وأكد المسؤول الروسي أن روسيا تبيع الآن كل النفط الذي تنتجه، كما شدد نوفاك على أن بلاده لن تبيع نفطها لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بسقف السعر.

وقبل ذلك رجح نوفاك، احتمال انخفاض إنتاج النفط في روسيا بسبب القيود الغربية الأخيرة على منتجات النفط الروسية.

في 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، كما فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من التاريخ نفسه سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية عند شرائها من دول ثالثة.

من جهتها أكدت موسكو مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري، وفي مطلع الشهر الجاري دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.

المصدر: RT + برايم + بلومبرغ

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