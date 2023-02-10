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"تايكون تاور".. مصر تستعد لبناء أطول فندق في إفريقيا (صور)

مال وأعمال

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تستعد مصر لبناء أطول فندق في إفريقيا بارتفاع 233 مترا تحت مسمى "TYCOON TOWER".

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وتقوم شركة النيل للتطوير العقاري ببناء الفندق ضمن مشروعها "نايل بيزنس سيتي" في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الذي يتكون من 4 أبراج بارتفاع 233 متر بمنطقة حي الأبراج السياحية الفندقية بالداون تاون.

وسيتم بناء الفندق بواجهة 200 متر على النهر الأخضر ومحور محمد بن زايد الشمالي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإنتهاء من بيع المرحلة الأولي لأول برج إداري من المشروع.

المصدر: RT

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