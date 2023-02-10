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السفير الروسي: حصة العملات الوطنية تضاعفت في تجارتنا مع الصين

مال وأعمال

السفير الروسي: حصة العملات الوطنية تضاعفت في تجارتنا مع الصين
Sputnik
صورة تعبيرية
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صرح السفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف، بأن حصة العملات الوطنية تضاعفت في التجارة المتبادلة مع الصين في العام 2022.

وقال السفير الروسي في مقابلة صحفية اليوم الجمعة: "بناء على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50% أي أن حوالي نصف حجم تجارتنا اليوم تتم باليوان والروبل".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وتيرة التحول إلى العملات الوطنية في التجارة "مؤثرة للغاية".

ومن بين الإنجازات المهمة في العام الماضي، لفت السفير الروسي إلى اعتماد العملات الوطنية في التسويات التجارية لأنواع معينة من إمدادات الطاقة، معتبرا ذلك بالخطوة المهمة.

وكشف مورغولوف عن أن روسيا والصين بدأتا منذ فترة طويلة في إنشاء بنية تحتية مستلقة للتعاملات المالية والمصرفية بين البلدين إلا أن العقوبات الغربية ضد روسيا زادت من وتيرة العملية.

كذلك أشار إلى ارتفاع كبير في الطلب على اليوان الصيني في روسيا، ولفت إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا أعطت دفعة للابتعاد عن الدولار.

المصدر: نوفوستي

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