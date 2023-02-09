صندوق سيادي روسي يودع اليورو

صرح نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، بأن حصة اليورو في موجودات صندوق الرفاه الوطني ستنخفض إلى الصفر في العام الجاري 2023.

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وقال نائب وزير المالية الروسي للصحفيين اليوم الخميس: "إذا كان السؤال هو ما إذا كان اليورو (في هيكل صندوق الرفاه الوطني) سيصبح صفرا؟ نعم من المؤكد أنه سيصبح صفرا هذا العام".

وأضاف المسؤول أن الصندوق السيادي يتضمن أصولا أخرى بالعملة الأجنبيبة، مشيرا إلى أن الوزارة الروسية ستغير بشكل تدريجي هيكل الصندوق ليتوافق مع الأهداف الجديدة (نحو 60% من الأموال يمكن أن تكون باليوان الصيني، قرابة 40% ذهبا).

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم عملات أجنبية وذهبا وحقوق سحب.

المصدر: تاس