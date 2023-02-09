مسؤولة في الخارجية الأمريكية: لن نفرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي

أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية كارين دونفريد بأن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي.

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ونقلت قناة NDTV الهندية عن المسؤولة الأمريكية "أريد أن أكون واضحة، لن نفرض عقوبات على الهند. شراكتنا مع الهند هي واحدة من أهم علاقاتنا".

وجاء التصريح ردا على دعوة أوكرانية لفرض عقوبات على نيودلهي لشرائها موارد الطاقة من روسيا.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وتشتري الهند بنشاط النفط الروسي، وفي بداية العام 2022 كانت حصة النفط الروسي في ميزان واردات الذهب الأسود الهندي عند 0.2% فقط، وبحلول نهاية العام نمت إلى نحو مليون برميل يوميا ما يشكل أكثر من 20%.

ولم تؤيد نيودلهي السقف الذي فرضه الغرب على سعر النفط الروسي، فيما صرح وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، في وقت سابق، بأن النفط لا يحمل وصمة عار لأي بلد وأن الهند ستواصل اتباع سياسة مستقلة لضمان أمن طاقتها.

المصدر: تاس