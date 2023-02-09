 
مباشر
عاجل
تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 44 كيلومترا من مدينة قهرمان مرعش بوسط تركيا

روسيا تبرم اتفاقية غاز جديدة مع الصين

مال وأعمال

روسيا تبرم اتفاقية غاز جديدة مع الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upv0

وقعت روسيا والصين اتفاقية حكومية دولية بشأن إمدادات الغاز عبر مسار الشرق الأقصى، وتنص الاتفاقية على توريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

إقرأ المزيد
روسيا والصين تتفقان.. غاز
روسيا والصين تتفقان.. غاز "قوة سيبيريا" بالروبل واليوان

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية بشأن توريد الغاز عبر المسار الشرقي بحاجة للمصادقة.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية وشركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

وفي مطلع فبراير 2022، وقعت "غازبروم" عقدا طويل الأجل مع شركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد "قوة سيبيريا-2" (مشروع مخطط لإطلاقه) عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي + برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)