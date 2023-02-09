روسيا تبرم اتفاقية غاز جديدة مع الصين

وقعت روسيا والصين اتفاقية حكومية دولية بشأن إمدادات الغاز عبر مسار الشرق الأقصى، وتنص الاتفاقية على توريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

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وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية بشأن توريد الغاز عبر المسار الشرقي بحاجة للمصادقة.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية وشركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

وفي مطلع فبراير 2022، وقعت "غازبروم" عقدا طويل الأجل مع شركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد "قوة سيبيريا-2" (مشروع مخطط لإطلاقه) عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي + برايم