وزارة الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها بشأن سعر النفط في 2023

رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها بشأن سعر نفط برنت في عام 2023 من 83.1 دولار مقابل البرميل إلى 83.63 دولار.

وجاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن أسعار خام برنت في عام 2024 ستكون عند 77.57 دولار مقابل البرميل، أي من دون أي تغيير مقارنة بالنشرة السابقة من توقعاتها.

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وبشأن خام غربي تكساس المتوسط (WTI)، توقعت وزارة الطاقة أن يكون سعره 77.84 دولار للبرميل في العام الحالي و71.57 دولار مقابل البرميل في 2024.

ورفعت وزارة الطاقة توقعاتها بشأن الإنتاج اليومي من النفط في الولايات المتحدة بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 12.49 مليون برميل في اليوم هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة العام المقبل 12.65 مليون برميل يوميا، منخفضا عن التوقعات السابقة بمقدار 160 ألف برميل في اليوم.

المصدر: تاس