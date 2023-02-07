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ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد خطوة غير متوقعة من السعودية

مال وأعمال

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد خطوة غير متوقعة من السعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع أسعار بيع خامها لشهر مارس المقبل لآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 09:33 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 75.23 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.51% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.11 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.38% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء قرار شركة الطاقة السعودية "أرامكو" رفع أسعار بيع النفط الخام لشهر مارس المقبل لآسيا وأوروبا والولايات المتحدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 7% هذا العام.

وفي الأسواق يقييم المستثمرون أيضا تأثير الزلزال المدمر في تركيا وسوريا على الأسواق وسط توقعات متفائلة للطلب من الصين.

وأمس ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا وجراء ذلك توقفت عمليات الشحن في ميناء جيهان النفطي التركي الكبير، وفي سوريا تم تعليق تشغيل أكبر مصفاة في محافظة طرطوس.

ولقيت الأسعار دعما من آمال في انتعاش الطلب من الصين بعد تخفيف قيود الحجر الصحي ما كان للخطوة أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية. وتعد الصين واحدة من أكبر مستهلكي ومستوردي النفط ، لذا فإن التوقعات بشأن اقتصاد البلاد تؤثر على توقعات الطلب على النفط.

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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