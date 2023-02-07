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منافسة بين قطر والإمارات لشراء شركة كبرى في مصر

مال وأعمال

منافسة بين قطر والإمارات لشراء شركة كبرى في مصر
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دخلت "القابضة" الإماراتية ADQ في مباحاثات مع الحكومة المصرية لشراء حصة من أسهم شركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وهي الصفقة التي تحظى باهتمام "جهاز قطر للاستثمار".

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ويتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ.

ويرغب الصندوق السيادي القطري بالحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة.

وتسعى الحكومة المصرية لتوظيف حصيلة التخارج جزئياً من حصتها في "فودافون مصر" في إنشاء وتدشين شبكات الجيل الخامس بالبلاد.

المصدر: RT

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