المغرب يستثمر 1.95 مليار دولار في الصحراء

أعلنت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، أمس الاثنين، بدء تنفيذ مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة في المناطق الجنوبية للمغرب.

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وجاء ذلك، في كلمة لوزيرة الطاقة المغربية في جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب المغربي.

وقالت بنعلي: "توجد قيد التطوير مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تفوق 1.6 غيغاواط، تمثل 36 بالمئة من القدرة الإجمالية قيد التطوير، باستثمار يفوق 20 مليار درهم (1.95 مليار دولار)".

وأضافت وزيرة الطاقة المغربية: "مشاريع الطاقة المتجددة تحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين المغاربة والأجانب".

وفي 23 أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة المغربية إطلاق 68 مشروعا استثماريا بقيمة 6.1 مليارات دولار، 29 بالمئة منها ستنفذ في إقليم الصحراء.

وأوضحت أن إقليم الصحراء، يستقطب قدرة إجمالية مستغلة حاليا تفوق 900 ميغاواط، تمثل حوالي 21 بالمئة من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، "باستثمار مالي يصل 15 مليار درهم (1.47 مليار دولار)".

وأضافت: "برامج الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية للبلاد، لها وقع اقتصادي واجتماعي على السكان المحليين".

المصدر: وسائل إعلام مغربية