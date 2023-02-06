بعد فرض قيود أوروبية على منتجات النفط الروسية.. ماذا حل بأسعار الذهب الأسود؟

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع دخول قيود غربية حيز التنفيذ على المنتجات النفطية الروسية ما أثار مخاوف من تأثر معروض الخام في الأسواق العالمية.

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كذلك لقيت أسعار الذهب الأسود دعما من توقعات بزيادة الطلب على الخام من قبل الصين.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 73.85 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.79% إلى 80.57 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقال تشو مي المحلل في "معهد أبحاث الفوضى" في شنغهاي "وجد النفط دعما من القيود النفطية على روسيا، حيث تواجه الإمدادات الروسية حتى الآن عقوبات سواء على النفط أو المنتجات النفطية".

وفي 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، وقبل ذلك في 5 ديسمبر الماضي طبق الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

كذلك فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من 5 فبراير الجاري سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية، وهذ الإجراء عبارة عن تعليمات لشركات الشحن والتأمين في دول المجموعة بحظر تقديم خدماتها عند شراء دول ثالثة للمنتجات النفطية الروسية في حال تجاوز السعر السقف الذي تم وضعه.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري.

وفيما يتعلق بآفاق الطلب العالمي على النفط، قال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، في نهاية الأسبوع، إن الاقتصاد الصيني قد يظهر انتعاشا أقوى من المتوقع مما سيزيد الطلب، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".

وتعد الصين واحدة من أكبر مستوردي ومستهلكي النفط في العالم، لذا فإن وضعها الاقتصادي له تأثير كبير على آفاق الطلب على النفط.

المصدر: RT + بلومبرغ