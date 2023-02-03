دبي تشهد أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ السوق العقارية بالإمارة

كشفت بيانات التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل صفقة بيع لشقة بقيمة 410 ملايين درهم (111.6 مليون دولار)، كأكبر صفقة بيع لشقة سكنية بتاريخ السوق العقارية بدبي.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه تم بيع الشقة في مشروع برج "بولغري لايتهاس دبي" الفاخر، الذي تطوره شركة "مراس" التابعة لدبي القابضة، في جزيرة "جميرا باي".

وتمت الإشارة إلى أن مساحة الشقة بلغت 38970 ألف قدم مربعة، وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 10521 درهما.

والشهر الماضي، استحوذ المشروع على أكبر صفقات بيع الشقق في دبي، إذ شهد بيع 8 شقق في يناير، بقيمة إجمالية بلغت 656 مليون درهم، شملت شقة بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ116 مليون درهم.

المصدر: "الإمارات اليوم"