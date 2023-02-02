وزير النفط الكويتي: ملتزمون بشكل تام بقرارات "أوبك +" بخصوص إنتاج النفط

أكد وزير النفط الكويتي بدر الملا اليوم الخميس، التزام بلاده التام بالقرارات التي تتخذها مجموعة "أوبك +"، والتي تضمن أمن الامدادات في أسواق الطاقة العالمية.

وفي بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الملا وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج "JMMC"، أشاد الملا بقرار مجموعة "أوبك +" الاستمرار باتفاق خفض الإنتاج، إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي.

وأكد أن هذا القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق، مشددا على أن "أوبك +" تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحه استقرار السوق.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك +" اتفقت خلال اجتماع مباشر لها في فيينا يوم 5 أكتوبر الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر، كما تم تمديد الصفقة حتى نهاية عام 2023.

المصدر: "القبس" + RT