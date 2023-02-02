مصر.. أرباح بالمليارات بعد تكبدها خسائر فادحة

قال البنك المركزي المصري، إن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

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وذكر البنك المركزي فى تقرير له اليوم الخميس، أن ارتفاع ميزان المدفوعات يرجع لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، التراجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى نمو إيرادات قناة السويس.

ومن المقرر أن تحسم لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي قرارها اليوم، بشأن تحديد سعر الفائدة سواء بالإبقاء عليها كما هي أو زيادتها، في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تم رصدها منذ آخر اجتماع لها في 22 ديسمبر الماضي.

المصدر: القاهرة 24