شركة "شل" للنفط تسجل أعلى أرباح منذ 115 عاما!

أعلنت شركة "شل" للنفط والغاز عن أرباح سنوية قياسية بعد صعود أسعار الطاقة العام الماضي، وهي الأعلى في تاريخ الشركة الممتد منذ 115 عاما.

وبلغت أرباح عملاق الطاقة 39.9 مليار دولار (32.2 مليار جنيه إسترليني) في عام 2022، ما يعادل ضعف إجمالي العام الماضي. وارتفعت الأرباح المعدلة في الربع الرابع، التي تستثني البنود غير المتكررة والتقلبات في قيمة المخزونات، إلى 9.8 مليارات دولار.

شل هي أحدث شركة طاقة تعلن عن أرباح كبيرة، رغم مواجهة صناعة الوقود الأحفوري ضغوطا متزايدة لخفض انبعاثات الكربون المسببة لتغير المناخ.

كما سجلت شركة اكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة أرباحا سنوية قياسية قبل أيام، وسجلت منافستاها البريطانية بي بي والفرنسية توتال أرباحا فصلية ضخمة العام الماضي.

وقال بيان صادر عن الرئيس التنفيذي الجديد وائل صوان إن النتائج تظهر "قدرة شل على توفير الطاقة الحيوية لعملائنا في عالم متقلب".

هذا هو أول تقرير أرباح يقدمه صوان منذ تولى منصب الرئيس التنفيذي مستهل العام الجاري، ليحل محل بن فان بيردن، الذي استقال بعد تسع سنوات من العمل بالشركة.

صوان، الذي يعمل في شل منذ 25 عاما، شغل في السابق منصب مدير قطاع الحلول المتكاملة للغاز والطاقة المتجددة.

المصدر: AP