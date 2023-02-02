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ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح

مال وأعمال

ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يعد الوقود الأحفوري مصدر الطاقة السائد لأكثر من قرن، ولا يزال العالم يستخرج ويستهلك كمية هائلة من الفحم والنفط والغاز كل عام، فما هي مكانة الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟

في العام 2021، أنتج العالم حوالي 8 مليارات طن من الفحم و4 مليارات طن من النفط وأكثر من 4 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

يتم استخدام معظم الفحم لتوليد الكهرباء في العالم وله دور رئيسي في إنتاج الصلب، فيما يعتبر الغاز الطبيعي مصدرا كبيرا للكهرباء والحرارة للصناعات والمباني، أما النفط فيستخدم بشكل أساسي في قطاع النقل، بالإضافة إلى تصنيع البتروكيماويات والتدفئة والاستخدامات النهائية الأخرى.

وفيما يلي رسوم بيانية تظهر حجم إنتاج الوقود الأحفوري العالمي في العام 2021 وذلك بناء على بيانات لشركة الطاقة العالمية لشركة "بي بي" (BP).

الفحم: كبار منتجي الفحم في العالم

ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح
ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح

النفط: كبار منتجي الذهب الأسود في العالم

ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح
ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح

الغاز: كبار منتجي الوقود الأزرق في العالم

ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح
ما وزن الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟.. 3 رسومات بيانية توضح

المصدر: RT

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