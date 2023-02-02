المركزي السوري يتخذ قرارا يرفع سعر صرف الحوالات

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، قرارا خاصا باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة.

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وبناء على قرار المركزي، الذي يحمل رقم 144، سيسمح بموجب النشرة للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي).

وبحسب بيان المركزي الصادر اليوم الخميس، يحقق هذا القرار ميزات هامة إضافة لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي:

- تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف.

- رفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون.

المصدر: RT