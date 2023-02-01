مصرف سوريا المركزي يعدل المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر

أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الأربعاء، تعميما يحدد المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات السورية برفقة مسافر.

وبين المصرف في بيان أنه لاحقا للتعميم الصادر عن مصرف سوريا المركزي رقم 961/17 ص بتاريخ 1 يونيو 2020 بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر، يعدل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية.

ولفت المصرف في بيانه إلى أن عمليات نقل الأموال بين المحافظات دمشق وريفها والقنيطرة، مستثناة من السقف المذكور.

المصدر: سانا