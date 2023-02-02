كيف أثر قرار الفدرالي الأمريكي على الأسواق الأمريكية؟

أنهت الأسهم الأمريكية، تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

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وأمس، ارتفع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.02% إلى 34092.96 نقطة، فيما أغلق المؤشر "ناسداك" على ارتفاع بنسبة 2% عند 11816.32 نقطة، وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات على زيادة بنسبة 1.05% عند 4119.21 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.





المصدر: RT + بلومبرغ