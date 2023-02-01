العراق يجمع عائدات مليارية في يناير 2023

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و245 ألفا و95 برميلا، بإيرادات بلغت 7.690 مليار دولار .

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و460 ألفا و50 برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و475 ألفا و516 برميلا.

ولفتت وزارة النفط العراقية إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 75.96 دولار.

المصدر: RT