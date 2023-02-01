"غازبروم" الروسية تزيد ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" أنها زادت اليوم ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة 20% مقارنة بيوم أمس.

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وتضخ "غازبروم" الروسية اليوم (1 فبراير 2023) عبر نقطة "سودجا" 29.4 مليون متر مكعب وذلك بناء على الطلبات التي أكدها الجانب الأوكراني.

وللمقارنة فإن إمدادات الغاز عبر هذا المسار كانت أمس الاثنين عند مستوى 24.5 مليون متر مكعب.

وفي مايو الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".

المصدر: نوفوستي